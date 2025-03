AI, Jakala a confronto con le imprese sulle strategie

MILANO (ITALPRESS) - L’adozione su larga scala dell’Intelligenza Artificiale nelle aziende è stata al centro del nuovo Digital Coffee di Jakala, realizzato in collaborazione con Mapp, il format di incontri che riunisce esperti di settore per approfondire le sfide e le opportunità legate all’AI in ambito business. xp2/f20/sat/gtr