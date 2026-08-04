AI e Pharma, Olidata partner aziendale al Bootcamp della Rome Business School

ROMA (ITALPRESS) – Olidata S.p.A ha partecipato in qualità di partner aziendale all’edizione 2026 dell’ International Rome Bootcamp, il programma internazionale organizzato dalla Rome Business School dal 27 luglio al 1° agosto. L’iniziativa ha riunito a Roma futuri manager provenienti dai Master Online Internazionali e dagli Executive Master della scuola, chiamati a confrontarsi con casi di business reali. Diverse aziende partner hanno contribuito al programma con challenge dedicate alle differenti aree formative della Rome Business School. Olidata ha curato la verticale su AI e sanità attraverso la Healthcare AI Innovation Challenge, rivolta specificamente ai partecipanti dell’International Master in Artificial Intelligence, dell’Executive Master in Artificial Intelligence e dell’International Master in Pharma and Health Management. I partecipanti sono stati chiamati ad agire come consulenti per l’innovazione, individuando una sfida rilevante per un’organizzazione sanitaria europea e progettando una soluzione basata sull’Intelligenza Artificiale, capace di valorizzare dati e risorse digitali esistenti, generare un impatto misurabile e dimostrare fattibilità tecnica, organizzativa ed economica, attraverso un progetto pilota e una concreta strategia di implementazione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Olidata nell’innovazione digitale per la sanità, rappresentato da soluzioni proprietarie come Ailanton, che applica l’AI alla radiologia per supportare l’individuazione precoce dei noduli polmonari, e TakeCare, assistente medico virtuale per il monitoraggio in tempo reale dei parametri vitali e la segnalazione tempestiva di possibili anomalie. “Per Olidata il confronto con realtà internazionali come la Rome Business School e con studenti provenienti da 73 nazionalità rappresenta un’importante opportunità di crescita. La pluralità di competenze, culture e punti di vista è la vera ricchezza di iniziative come questa e favorisce la nascita di nuove idee per affrontare le sfide dell’innovazione”, ha dichiarato Carmine Buono, Direttore Operations di Olidata. Il progetto vincitore, “PRONTO”, è una piattaforma pensata per supportare i sistemi sanitari europei nella risposta coordinata, rapida e proattiva alle emergenze legate a epidemie e pandemie. La soluzione valorizza i più recenti sviluppi europei nell’emergency e disaster response e punta a superare la frammentazione dei dati che tradizionalmente caratterizza questo ambito, favorendo condivisione delle informazioni, tempestività decisionale e collaborazione tra gli attori coinvolti.

PRONTO ha soddisfatto le quattro dimensioni di valutazione: rilevanza strategica, qualità della soluzione, fattibilità e impatto responsabile. La partecipazione al Bootcamp rafforza il dialogo tra Olidata, Rome Business School e una comunità internazionale di talenti, trasformando il confronto tra impresa e alta formazione in un laboratorio concreto di innovazione.

– foto di repertorio IPA Agency –

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