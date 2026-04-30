Agrofarmaci, Lollobrigida “Lavoriamo per proteggere nostro sistema produttivo”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo ribadito la posizione italiana: tolleranza zero per i prodotti importati a dispetto delle regole europee, per garantire il nostro sistema produttivo da concorrenza sleale su prezzi che sono più bassi perché vengono sfruttati i lavoratori o vengono usati agrofarmaci che in Europa sono vietati". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell'incontro con il commissario europeo per la Salute e il Benessere degli animali, Olivér Varhelyi. "Lavoreremo ancora per proteggere il nostro sistema produttivo, per garantire sostenibilità ambientale, sì, ma anche sostenibilita' economica", ha aggiunto Lollobrigida. xc3/trl/mca1