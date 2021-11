CESENA (ITALPRESS) – Macfrut 2022, ecco le date. La fiera internazionale dell’ortofrutta organizzata da Cesena Fiera tornerà nel “tradizionale” mese di maggio, in programma dal 4 al 6 al Rimini Expo Centre. Tante le novità dell’edizione numero 39 che saranno svelate a stampa e operatori in diretta dall’Expo Dubai venerdì 10 dicembre alle ore 12.00 (diretta streaming dall’Italia ore 9) alla presenza di partner e organizzatori. In questi giorni è partita la campagna commerciale per adesioni e conferme degli spazi. Tra le novità annunciate, la ciliegia sarà il prodotto simbolo dell’edizione 2022, scelta che farà di Macfrut la capitale mondiale ospitando l’International Cherry Symposium insieme ai massimi esperti a livello internazionale.

Tra le iniziative in programma il ritorno del Tropical Fruit Congress giunto alla terza edizione e la grande novità del Salone Spices&Herbes. Ulteriori novità, così come i dettagli della fiera, saranno presentate nella conferenza stampa a Dubai il 10 dicembre prossimo, realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

(ITALPRESS).