Agroalimentare, cresce l’export nei primi 6 mesi

ROMA (ITALPRESS) - Export agroalimentare italiano in crescita nei primi sei mesi 2023. In particolare, le esportazioni fanno segnare +8,4%, superando il valore record di 31 miliardi, mentre per le importazioni si registra un +8,9%, con un valore di circa 33 miliardi. È quanto emerge dal Rapporto 2022 sul commercio estero dei prodotti agroalimentari, giunto alla sua 31° edizione, realizzato dal CREA Politiche e Bioeconomia. /gtr