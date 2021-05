ROMA (ITALPRESS) – L’agrivoltaico è un connubio tra energia solare e agricoltura capace di promuovere la decarbonizzazione del sistema energetico, ma anche la sostenibilità del settore agricolo e la redditività a lungo termine di piccole e medie imprese. Sono questi gli obiettivi della prima piattaforma nazionale per l’Agrivoltaico Sostenibile promossa da ENEA con l’obiettivo di riunire ad un tavolo di lavoro unitario imprese, istituzione, università e associazioni di categoria. A sostegno della rete ENEA ed ETA – Florence Renewable Energies lanciano la piattaforma dell’Agrivoltaico Sostenibile che mira a favorire lo scambio di informazioni tra tutti gli stakeholders coinvolti ed alimentare le attività utili alla identificazione di linee guida, metodologie e soluzioni tecnologiche ed innovative per la realizzazione di impianti agrivoltaici in Italia.

ENEA ed ETA – Florence hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la creazione della piattaforma, seguito dal lancio ufficiale dell’iniziativa durante la 29° edizione dell’EUBCE .

ETA – Florence si occuperà dello sviluppo del sito internet dedicato, della gestione della piattaforma e della comunicazione, anche attraverso l’organizzazione di eventi e webinar.

Per saperne di più e registrarsi alla piattaforma visitare l’indirizzo agrivoltaicosostenibile.com

Hanno già manifestato sostegno alla rete nazionale per l’agrivoltaico sostenibile: Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP), Confagricoltura, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), Italiasolare, Legambiente, Università Cattolica del Sacro Cuore, l’azienda REMTec e Società Italiana di Agronomia (SIA).

