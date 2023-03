ROMA (ITALPRESS) – Agrigento sarà la Capitale italiana della Cultura 2025. A dare l’annuncio il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “È con grande soddisfazione che accolgo la notizia della designazione di Agrigento come Capitale italiana della cultura per il 2025 – afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani -. Il governo della Regione è pronto a dare il proprio supporto e a fare la propria parte perché Agrigento possa cogliere per intero tutte le opportunità di crescita offerte da questo prestigioso ruolo. Un titolo che la città merita non soltanto per la sua storia, i suoi monumenti, per gli autori che sono patrimonio di tutto il Paese e dell’Europa intera”.

“Sono estremamente emozionato e orgoglioso per aver raggiunto questo traguardo e aver dato alla mia città questo riconoscimento importante per lo sviluppo della cultura, del turismo e dell’economia. Oggi non ha vinto solo Agrigento, non ha vinto la Sicilia, ma ha vinto l’Italia intera perché nel momento storico e politico in cui ci troviamo, aver promosso questo dossier incentrato sugli scambi culturali tra popoli, è stato un grande atto di coraggio”, ha detto il sindaco di Agrigento, Franco Micciche’, nel corso della proclamazione. “Ho un desiderio e mi rivolgo ai colleghi sindaci: non lasciamoci oggi ma cerchiamo di creare quella rete turistica italiana, creiamo quella squadra dove gli atleti non si conoscono ma hanno tutti lo stesso obiettivo e spirito di appartenenza: quello di essere italiani”, ha aggiunto.

