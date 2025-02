Agrigento Capitale Cultura, Savatteri “Occasione per farsi conoscere”

AGRIGENTO (ITALPRESS) - "Il libro è un tentativo di raccontare a più voci cosa è Agrigento, non dimenticando le sue difficoltà, le sue carenze che sappiamo tutti, come i mezzi di comunicazione, l'acqua, l'urbanistica e così via, ma è anche il tentare di scommettere su una città che ha un'occasione per farsi conoscere, per farsi conoscere anche con i suoi mali e perché diventi in qualche modo un caso nazionale". Così Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore, a margine della presentazione, nella città dei Templi, del libro di “Repubblica”, La capitale del Mito: un racconto a più voci su Agrigento capitale della cultura, che sarà in edicola insieme al giornale. "Agrigento è anche la sua ricchezza del patrimonio culturale e storico - sottolinea -. Non so se riuscirà a lasciare cose come monumenti, edifici che mi sembrano migliorie della città, sicuramente può lasciare un modo diverso di concepire l'attività culturale e sociale delle persone, un modo di stare insieme, di trovarsi, di sentirsi per una volta non solo la periferia del mondo, ma per una volta anche il centro, la capitale del mondo". xq5/vbo/gtr