Agrigento Capitale Cultura, Lauria “Vogliamo mostrare il meglio”

AGRIGENTO (ITALPRESS) - "Un libro e un viaggio attraverso le bellezze di Agrigento, del suo territorio, della sua provincia e quindi per raccontare il patrimonio che è letterario, che è artistico, che è culturale di questa splendida provincia, cercando di mostrare il meglio, il bello appunto di questo territorio e andando oltre le polemiche che hanno accompagnato l'avvio di questo evento". Così Emanuele Lauria, responsabile della redazione siciliana la Repubblica Palermo, a margine della presentazione, nella città dei Templi, del libro La capitale del Mito: un racconto a più voci su Agrigento capitale della cultura, che sarà in edicola insieme al giornale. "Stiamo cercando di offrire un segnale positivo anche al territorio e ai turisti che ci si aspetta vengano in molti - aggiunge -. C'è un ampio reportage di Gaetano Savatteri, poi ci sono dei pezzi del critico letterario Salvatore Ferlita, su Pirandello in questo caso, poi parliamo di Camilleri con Lucio Luca e di Sciascia con Salvatore Picone. Poi c'è un'intervista di Michele Placido e un'intervista di Lello Analfino che conoscete benissimo, il cantante dei Tinturia.