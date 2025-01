Agrifood Magazine – 8/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’agroalimentare vale 676 miliardi di euro - Etichetta d'origine obbligatoria su frutta secca sgusciata - Calamità naturali, in arrivo 23 milioni - Microplastiche, nuovo studio su pesci e crostacei abr/gsl