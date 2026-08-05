Agrifood Magazine – 5/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - La risicoltura italiana protagonista a Vercelli con Risò - Estate e spreco alimentare, in vacanza si butta via il 30% in più di cibo - “Tavole d’Autore” celebra l’incontro tra la grande cucina italiana e l’ospitalità - Vendemmia in anticipo, tra caldo estremo e carenza di manodopera mgg/gtr/col