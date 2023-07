Agrifood Magazine – 5/7/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Caro prezzi, 4 miliardi di spesa in più - Calano i consumi di vino in Europa - Granarolo punta sulla sostenibilità - Da McDonald’s nuovo progetto per le donne che vogliono fare impresa abr/mgg/gsl