Agrifood Magazine – 4/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agrofarmaci negli alimenti, l'Italia modello in Europa - Il vino traina l’export agroalimentare Made in Italy - Italiani sempre più attenti alla sostenibilità della spesa alimentare - Ferrero lancia una nuova linea di biscotti per la colazione mgg/gsl