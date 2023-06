Agrifood Magazine – 28/6/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Le eccellenze alimentari italiane al Summer Fancy Food Show - Non si arresta la corsa della Xylella - Boom di assunzioni nella ristorazione - Tornano a crescere i consumi di frutta e verdura mgg/abr/gtr/col