Agrifood Magazine – 25/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Apicoltura, in arrivo aiuti per 10 milioni di euro - Nominato il nuovo comitato nazionale dei vini Dop e Igp - Il sistema agroalimentare italiano vale quasi 700 miliardi - Nuove professioni per un’agricoltura più giovane e smart mgg/gtr