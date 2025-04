Agrifood Magazine – 23/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Via libera al disegno di legge per la tutela dell'agroalimentare - Agrivoltaico, dal Politecnico di Milano una mappa delle possibili applicazioni - Una moneta celebra l'eccellenza del Made in Italy - L’agroalimentare traina l’economia italiana mgg/gtr/col