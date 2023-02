Agrifood Magazine – 22/2/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Cresce l'export negli Emirati Arabi - Riso, nel 2022 vince quello certificato - Triplicati i birrifici artigianali - Tavolo olivicolo: più risorse per potenziare il settore abr/mgg/gsl