Agrifood Magazine – 19/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agricoltura, Italia prima in Unione europea per valore aggiunto - Export agroalimentare da record, verso quota 70 miliardi - Il Made in Italy protagonista a Wine Paris - Rallenta il mercato italiano dell'agricoltura 4.0 col/mgg/gtr