Agrifood Magazine – 18/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall’Ue 167 milioni di euro di aiuti per le imprese colpite dalle alluvioni - In crescita le coperture assicurative per il bio - L'enogastronomia attrae sempre più turisti - Nessuna riduzione dei giorni di pesca per la flotta a strascico mgg/gsl