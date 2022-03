Agrifood Magazine – 16/03/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In Gazzetta Ufficiale 1,2 miliardi “salva filiere Made in Italy” - Sigep, torna in presenza il Salone del foodservice dolce - L’Agricoltura italiana è sempre più smart - Opere d'arte digitali, McDonald's entra nel mondo degli NFTs NFTIS