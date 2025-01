Agrifood Magazine – 1/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Bonus Agricoltura, fondi in arrivo per la filiera olivicola - Dalla Banca Europea 3 miliardi per agricoltori e bioeconomia - 20 milioni di euro in più per il Fondo Grano Duro - La Nutella spegne 60 candeline, a Roma una mostra per celebrarla mgg/gtr/col