CAGLIARI (ITALPRESS) – Presentata questa mattina a Cagliari, all’Auditorioum del Banco di Sardegna in viale Bonaria, la nona edizione dei “Sardinia Food Awards 2024”, gli oscar dei produttori agroalimentari sardi. Una manifestazione di grande importanza che accende i riflettori su vino, olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, birra artigianale, bottarga, dolci e conserve alimentari dell’isola e la proietta verso un orizzonte di promozione, radicato nella tradizione e improntato nell’innovazione. All’incontro odierno, oltre a numerosi e qualificati relatori in rappresentanza di alcune delle più rinomate realtà dell’agroalimentare made in Sardegna, ha partecipato l’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta. “Le nostre produzioni agroalimentari – ha sottolineato l’esponete dell’Esecutivo – sono eccellenze di riconosciuto valore e i nostri produttori non sono secondi a nessuno su scala nazionale e internazionale. Abbiamo peculiarità di cui andare orgogliosi. Possiamo contare su produzioni sempre più sostenibili e quindi – ha precisato Satta – molto competitive sul mercato e rispettose dell’ambiente. Utilizziamo, inoltre, tecniche produttive che rappresentano modelli efficaci e aprono ad un modo di produrre innovativo funzionale che punta deciso alla qualità”.

La nona edizione del “Sardinia Food Awards 2024” – patrocinata dall’assessorato dell’agricoltura della Regione Sardegna – offre alle imprese del settore agroalimentare dell’isola la possibilità di mostrare i propri prodotti a livello locale, nazionale e internazionale, ma è anche l’occasione per confrontarsi con le altre realtà. Una apposita giuria composta da esperti enogastronomici di fama nazionale e internazionale è chiamata a giudicare le aziende partecipanti durante il Galà di premiazione, che si svolgerà il 6 luglio, al Ros’e Mari di Oristano.

