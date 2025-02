Agricoltura, Giansanti “Asset fondamentale e strategico per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi la produzione di verde rappresenta una grande ricchezza per il Paese, l’agricoltura è parte integrante per quasi 5 Gw di produzione. Un asset fondamentale e strategico per l’Italia, sia per i beni primari che per l’energia elettrica". Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. xi6/ads/mrv