BOLOGNA (ITALPRESS) – Sostenere le filiere nei distretti del biologico, promuovere un’innovazione tecnologica virtuosa, garantire la tracciabilità del prodotto e sviluppare un packaging sostenibile: sono queste le sinergie della collaborazione tra Assobio e Sanatech, la nuova Rassegna internazionale della filiera produttiva del biologico e del naturale, in programma dal 9 al 12 settembre a Bologna Fiere, nel corso della 33esima edizione di Sana.

Il salone dedicato al prodotto biologico quest’anno si amplierà, ospitando in Sanatech un nuovo punto di incontro per gli operatori professionali già attivi o interessati ad adottare il metodo biologico. L’evento darà visibilità a tutti gli anelli della filiera “dal produttore al consumatore”, ricalcando lo spirito che il Green Deal europeo ha trasformato in un vero programma, attraverso il piano “From farm to fork” rivolto ai Ventisette stati membri.

Assobio, l’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici, presieduta da Roberto Zanoni, farà parte dell’advisory board a garanzia della proposta: “Come evento fieristico, Sanatech è l’anello della filiera che mancava: fornirà una visione globale sull’intero processo produttivo del biologico, imprescindibile per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Commissione europea a tutela dell’ambiente e della biodiversità”, garantisce il presidente dell’associazione imprenditoriale.

Organizzata da Bologna Fiere, Federbio e Avenue Media, Sanatech anticiperà le risposte ai bisogni di un settore prossimo a un rapido incremento di superfici, fino al 25% di quelle agricole in Europa, secondo l’obiettivo fissato dalla Commissione per il 2030. La rassegna affiancherà investitori, imprenditori e operatori impegnati a integrare la catena agroalimentare con il metodo biologico, in ogni cluster e settore, dalle sementi alla Gdo, dalla pacciamatura alla protezione dagli infestanti, fino alle tecniche di tracciabilità e agli imballaggi, mettendo l’innovazione al primo posto.

La tecnologia basata su droni, sensori, robotica, blockchain e materiali bioplastici sarà la chiave di volta per una razionalizzazione delle attività produttive, capace di coniugare equilibrio ambientale, efficienza produttiva e sicurezza alimentare, in quello che si propone come un “salone del Green Deal europeo”.

