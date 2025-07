Agostino Mazzocchi nuovo Presidente e Ad di Michelin Italiana

MILANO (ITALPRESS) – Agostino Mazzocchi è il nuovo Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Commerciale della Michelin Italiana S.p.A.. Subentra a Matteo De Tomasi, che lascia il comando del Gruppo in Italia per diventare Presidente & CEO della Regione Europa Centrale & Asia Centrale.

Agostino Mazzocchi è entrato in Michelin nel 1998, maturando un’importante esperienza in ambito commerciale. Dopo 9 anni in Italia, dove ha ricoperto vari incarichi per la Linea Business Genio Civile, nel 2007 si trasferisce a Clermont-Ferrand diventando Direttore Commerciale Europa per la Linea Business Agricoltura, ruolo ricoperto fino al 2012, quando diventa Direttore Commerciale Vettura e Trasporto Leggero in Giappone e Corea. L’esperienza nel paese del Sol Levante termina nel 2016, con il rientro a Clermont-Ferrand in qualità di Direttore Commerciale Europa di Michelin Solutions.

Nel 2019 l’ultimo trasferimento, a Francoforte, per ricoprire il ruolo di Direttore Vendite B2C per il territorio Germania-Austria-Svizzera al quale, nel 2022, si aggiunge il ruolo di Vicepresidente Vendite B2C per la Regione Europa del Nord.

