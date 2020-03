ROMA (ITALPRESS) – La penultima giornata di gare dei Campionati Europei Cadetti e Giovani – “Parenzo2020” di scherma porta in dote ancora due medaglie per l’Italia. Sono entrambe d’argento e giungono dalle squadre di spada maschile e di fioretto maschile.

Nella spada maschile l’Italia conquista la medaglia d’argento dopo la sconfitta rimediata in finale contro stata la Russia che si è imposta per 45-37. Il quartetto italiano composto da Filippo Armaleo, reduce dall’argento individuale, Davide Di Veroli, Enrico Piatti e Giulio Gaetani, dopo aver sconfitto l’Azerbaijan per 45-25, aveva superato ai quarti l’Austria col punteggio di 45-31. In semifinale era arrivato poi il successo per 38-24 contro la Francia.

Una sola stoccata condanna al secondo posto invece l’Italia di fioretto maschile. Tommaso Marini, Alessandro Stella, Alessio Di Tommaso e Tommaso Martini conquistano la medaglia d’argento dopo il 45-44 con cui in finale si impone la Russia. Gli azzurri, dopo l’esordio contro l’Olanda, vinto col punteggio di 45-28, avevano affrontato e superato con lo stesso punteggio il match di semifinale contro la Danimarca.

Chiude invece al settimo posto l’Italia di sciabola femminile. Benedetta Taricco, Alessia Di Carlo, Maddalena Vestidello e Claudia Rotili sono state sconfitte per 45-37 ai quarti dalla Romanìa.

Nel tabellone dei piazzamenti, dopo la sconfitta per 45-40 contro la Francia, le azzurre hanno battuto la Germania col punteggio di 45-35.

