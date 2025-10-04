Aggredisce e violenta una donna, arrestato un 20enne a Modena

MODENA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato di Modena hanno arrestato, su ordine di carcerazione, un giovane cittadino italiano, di 20 anni, di origine marocchina, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi il 19 agosto scorso nei confronti di una donna. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Procura di Modena.

La vittima, mentre si trovava in sella alla sua bici presso il percorso Vivi Natura”, in località San Damaso presso le Casse di espansione del fiume Panaro, sarebbe stata spintonata e aggredita dall’indagato, che, dopo averla trascinata in un punto isolato e non visibile, e averle legato con una corda prima le mani e successivamente il collo, l’avrebbe costretta a subire una dolorosa violenza sessuale. Poi, si sarebbe dato alla fuga, rapinando la donna anche della sua bici, del valore di circa 4.500 euro, e gettando poco più avanti, gli effetti personali della vittima tra cui il telefono cellulare. La donna ha richiesto l’intervento del 118 e telefonando al 112 ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato, che è intervenuta sul posto. Le indagini hanno portato alla identificazione dell’indagato, che è stato riconosciuto dalla vittima. Il giovane è stato condotto in carcere.

-Foto screenshot video Polizia di Stato-

(ITALPRESS).