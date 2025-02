Aggredisce e rapina anziana a Napoli, arrestato 59enne

NAPOLI (ITALPRESS) - NAPOLI (ITALPRESS) - I Carabinieri di Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 59enne dei Quartieri Spagnoli. L’uomo è accusato di rapina commesso lo scorso 12 gennaio ai danni di una 85enne. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, grazie all’analisi delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza ed alle testimonianze dei presenti - il 59enne, dopo aver pedinato l’anziana donna, l’ha aggredita alle spalle all’ingresso della Galleria Umberto I, a pochi metri dalla centralissima via Toledo, strappandole con violenza la borsa tenuta sulla spalla, al punto da farla cadere per terra. Dopo averla trascinata per alcuni metri, il 59enne si è impossessato della borsa fuggendo a piedi per le vie del centro storico e minacciando con un coltello un giovane passante che lo aveva inseguito. La vittima, dopo i fatti, era stata ricoverata in codice rosso, in prognosi riservata, a seguito del grave trauma riportato al capo a seguito della caduta. pc/gtr