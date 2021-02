ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Nazionale per i Giovani dà il via al ciclo di palestre di progettazione online, attività di informazione, formazione e orientamento, con l’obiettivo di far conoscere i nuovi programmi europei Erasmus+: Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà per gli anni 2021-2027 e garantire a tutti i giovani la mobilità e offrire loro esperienze di volontariato.

Un programma annuale, che parte domani 11 febbraio 2021, in collaborazione con la rete di Eurodesk Italy, proponendo così un variegato pacchetto di opportunità e un’ampia offerta informativa e formativa.

La cooperazione messa in campo consentirà di far conoscere i Programmi europei in tutto il territorio nazionale e nelle aree meno attive del Paese, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei Punti Locali della Rete Eurodesk in Italia, che utilizzeranno i loro canali di informazione e comunicazione per promuovere le attività in modo mirato e in favore di gruppi e giovani più sensibili e con minori opportunità.

Le Palestre di progettazione si realizzeranno in modalità webinar, avranno come contenuto diverse tematiche e saranno rivolte a tutti gli stakeholders del settore della gioventù. I webinar consentiranno, inoltre, di mettere in contatto i giovani che abitano le periferie delle nostre città, rappresentando anche un’occasione preziosa per fare domande e chiarire dubbi sulle modalità di partecipazione.

E’ possibile iscriversi alle attività attraverso il sito di ANG (www.agenziagiovani.it) ed il sito di Eurodesk Italy, dove saranno di volta in volta aperte le iscrizioni e forniti tutti i dettagli utili a consentire a tutti di partecipare.

(ITALPRESS).