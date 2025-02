Agenzia Ice, il Made in Italy protagonista a Wine Paris

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Oltre mille aziende rappresentative del Made in Italy partecipano all'edizione 2025 di Wine Paris, il grande salone francese dedicato al vino e ai distillati, appuntamento internazionale di riferimento per i professionisti del settore. L'Agenzia ICE conferma la sua partecipazione al salone con una delegazione di aziende italiane in significativa crescita rispetto allo scorso anno: 145 produttori italiani animano il Padiglione Italia. sat/gsl