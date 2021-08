Afghanistan, Zingaretti “siamo pronti a tutto”

"Sono qui innanzitutto per incontrare i cittadini afgani che sono ospitati nel centro e poi per ringraziare le suore carmelitane per questo loro impegno solidale nei confronti di chi in questo momento soffre in maniera drammatica e per testimoniare che siamo pronti a tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti al termine della visita al centro accoglienza Monte Mario, che ospita una cinquantina di rifugiati afgani, con lui anche l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. ror/vbo/mrv