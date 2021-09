Afghanistan, nessuna intesa sull’accoglienza dei profughi

L'Unione Europea non ha stabilito quote di ingresso di profughi dall'Afghanistan. Si è chiuso infatti con un nulla di fatto su questo fronte il Consiglio Ue Affari Interni. Nel documento finale solo un riferimento a un forum per i reinsediamenti che dovrebbe tenersi a breve. sat/mrv/red