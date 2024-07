Affitti turistici, per l’estate 2024 attesa crescita dell’8%

ROMA (ITALPRESS) - Per l’estate 2024 sono attesi in Italia oltre 65 milioni di vacanzieri, e per accoglierli hanno sempre più importanza gli affitti turistici, con una crescita stimata dell’8 per cento rispetto all’anno scorso. Ne ha parlato in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy Gian Battista Baccarini, presidente della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali. sat/mrv/gsl