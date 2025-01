PALERMO (ITALPRESS) – Inizio anno sprint per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. L’andamento dei primi dieci giorni di gennaio, infatti, conferma il trend di crescita del 9% di passeggeri in transito e del 5,5% di voli rispetto allo stesso periodo del 2024 e un riempimento medio di passeggeri per volo di 141 rispetto a 138.

“L’inizio dell’anno conferma un andamento positivo del nostro aeroporto – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – Bisogna fare ogni sforzo per rendere il viaggio sempre più sicuro e confortevole”.

Dopo un 2024 record, con 8,9 milioni di viaggiatori, il 10% in più rispetto al 2023 e un saldo positivo di ben 810 mila passeggeri, con +9,36% di voli (61.204 contro 55.968 del 2023) e il traffico internazionale che ha raggiunto il 30% (2.400.000 sul totale dei viaggiatori), per il 2025 è prevista la crescita del 10% di passeggeri già da gennaio, che secondo le stime di traffico elaborate dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, chiuderà a circa mezzo milione di passeggeri in transito.

C’è attesa per la stagione estiva. Sono molte le novità e le partnership annunciate nei mesi scorsi con importanti compagnie aeree che hanno già messo in vendita diversi voli: United attiverà da maggio il collegamento diretto con Newark (EWR), New Jersey, mentre Neos ha confermato il volo estivo per New York (JFK).

Inoltre, easyJet ha annunciato tre nuove rotte: Lisbona, unico collegamento dalla Sicilia, Palma di Maiorca e Bristol, mentre dal 2026 – ma i voli sono in vendita – Jet2 ha aperto Birmingham, Manchester e Newcastle. Swiss, invece, aggiunge un volo in più al giorno in overnight. Novità assoluta da maggio con il volo Condor su Roma Fiumicino. Volotea, invece, aggiunge in estate i voli per Haraklion/Creta e Bilbao.

A dicembre 2024 i passeggeri in transito sono stati oltre mezzo milione (552.247), +8,56% rispetto allo stesso mese del 2023 (508.701).

Circa 21.600 passeggeri nel periodo dal 23 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 rispetto allo stesso periodo degli anni 23/24.

In totale i passeggeri in transito sono stati oltre 161 mila rispetto ai 140 mila dello scorso anno, ovvero +15,13%, con un incremento del 15,17%, 17 mila passeggeri in più, nei voli domestici, e del 14,98% di viaggiatori nei voli internazionali, circa 4.600 in più.

Numeri che fanno il paio con il buon andamento della stagione invernale, che mette a disposizione dei passeggeri l’8% in più dei posti rispetto alla scorsa winter.

Da Palermo si è volato di più da e per Francia con oltre 670 mila passeggeri, Germania (540 mila), Spagna (300 mila), Gran Bretagna (290 mila), Svizzera (180 mila), Polonia (145 mila), Belgio 105 mila), Austria 103 mila), Turchia 55 mila)

Le città francesi più gettonate sono state Parigi – che assorbe almeno il 50% del traffico francese – Marsiglia, Lione e Nantes.

In Germania Monaco, Memmingen, Colonia, Berlino, Norimberga, Francoforte. In Spagna Barcellona, Madrid e Valencia. Il nuovo Palermo-New York, da Giugno a Settembre, ha visto transitare oltre 18 mila passeggeri.

Riguardo il traffico nazionale, la rotta con più traffico è Roma Fiumicino con oltre un milione 630 mila passeggeri. L’area milanese supera un milione 730 mila passeggeri (725 mila Malpensa, 570 mila Linate, 440 mila Bergamo). Seguono Napoli (365 mila), Bologna (330 mila) Verona (308 mila), Pisa (30 mila), Torino (265 mila), Venezia (255 mila).

