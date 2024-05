Aeroporto Catania, Di Palma “Sul Terminal B bando nei prossimi giorni”

CATANIA (ITALPRESS) - "C'è stata la conferenza di servizi che finalmente supera un blocco di carattere burocratico. Siamo arrivati a definire la possibilità di abbattere il Morandi. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando che renderà sempre più questo come un hub del Mediterraneo". Lo ha dichiarato il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, in occasione della celebrazione per i cento anni dell'aeroporto di Catania, in merito alla demolizione e ricostruzione del terminal B dello scalo. xn5/sat