ROMA (ITALPRESS) – Sabato pomeriggio, alle 18, nel match degli ottavi di finale di Euro2024, gli azzurri sfideranno la Svizzera. Una squadra piena di “amici” che militano nella Serie A. Fra questi l’interista Sommer, il granata Rodriguez, il rossonero Okafor e soprattutto tre bolognesi, ovvero Ndoye, Freuler ed Aebischer.

Proprio Michel Aebischer ha parlato oggi in conferenza stampa, dalla sede del ritiro elvetico. “Per prima cosa contro l’Italia dobbiamo difendere bene, perchè loro sono forti. Poi, quando avremo la palla dobbiamo giocarla bene”, ha detto il centrocampista del team felsineo. “Ho fatto una bella stagione al Bologna: ho giocato quasi sempre e questo mi ha dato tanta fiducia. Penso che ciò si veda anche in Nazionale. Ringrazio Thiago Motta per tutte le cose che mi ha insegnato: in particolare ad aiutare i compagni sotto pressione e a fargli spazio quando invece non lo sono”, ha aggiunto Aebischer.

“Noi del Bologna tutti bene a Euro2024? Siamo forti e abbiamo fiducia, ripeto: il merito è anche qui in parte di Thiago Motta. Calafiori assente agli ottavi? Mi dispiace che sia squalificato, anche se è un bene per noi svizzeri, perchè lui è fortissimo”, ha precisato il centrocampista elvetico.

“Sommer, Akanji e Xhaka sono dei punti di riferimento per noi ma c’è bisogno di tutta la squadra per vincere le partite. Rispetto a prima penso che difendiamo meglio e e lo facciamo di più insieme, sfruttando anche il fatto che ora difendiamo in 5. Credo anche però che siamo migliorati quando abbiamo il possesso della palla. Con Rodriguez, lì sulla fascia, ci capiamo bene e penso che fino adesso abbiamo fatto cose positive”, ha concluso Aebischer.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]