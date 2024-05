Adr, Troncone “Con Newton Room puntiamo a innovazione e territorio”

ROMA (ITALPRESS) - Il progetto Newton Room "guarda soprattutto alla tecnologia e all'innovazione, ma con al centro sempre il fattore umano che per noi rimane sempre imprescindibile, che ha fatto e sta facendo il successo dell'aeroporto". Lo ha detto l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a margine della presentazione della prima Newton Room permanente in un aeroporto in Italia. f04/mgg/gtr