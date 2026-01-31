Adottata una variante al Piano degli Interventi per due ambiti urbani degradati in centro

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale di Venezia, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin, ha adottato la Variante n. 122 al Piano degli Interventi per l‘individuazione di due ambiti urbani degradati da assoggettare a interventi di riqualificazione urbana, nell’ambito del Bando Riuso n. 4, ai sensi della Legge regionale 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo. La delibera riguarda due proposte localizzate in ambiti centrali e strategici della città, la cui attuazione consentirà un deciso miglioramento della qualità urbana, sia sotto il profilo edilizio sia per quanto concerne la riqualificazione degli spazi pubblici. Il primo intervento è localizzato nell’area di Piazza XXVII Ottobre e interessa il compendio oggi occupato dai Magazzini Campana, caratterizzato da edifici vetusti e non coerenti con il contesto urbano circostante. La proposta prevede la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, la creazione di un Bici park a servizio dell’area e la contestuale riqualificazione di spazi pubblici esterni all’ambito, lungo via Sarpi e nell’area verde di Piazza XXVII Ottobre. Il secondo intervento interessa un’area di via San Damiano, dove è presente una ex infrastruttura tecnologica (ex Telecom), oggi priva di funzione e in stato di abbandono dove in più occasioni sono intervenuti gli agenti della Polizia locale nell’ambito del progetto Oculus.

In questo caso si prevede il restauro e la riqualificazione dell’edificio a torre esistente, con la realizzazione di 14 appartamenti, oltre alla costruzione di tre nuovi edifici residenziali. La variante, individuando formalmente questi ambiti come “urbani degradati”, attribuisce agli interventi un rilevante interesse pubblico e consente una modalità semplificata di attuazione, attraverso specifiche schede di piano che definiscono parametri urbanistici e modalità di trasformazione. “Con questa variante – dichiara l’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin – diamo attuazione concreta alle politiche di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo, intervenendo su aree centrali oggi in stato di degrado o sottoutilizzo. L’obiettivo è trasformare questi spazi in parti vive della città, capaci di ospitare nuove residenze e, allo stesso tempo, migliorare la qualità degli spazi pubblici circostanti. È un passo importante per una Mestre più ordinata, sostenibile e attenta alla qualità dell’abitare”. Il presidente Alessio De Rossi convocherà a breve la Commissione Urbanistica “affinché i consiglieri, sia comunali che municipali, e i cittadini possano esaminare i provvedimenti, confrontarsi sulle scelte progettuali e contribuire, con il nostro lavoro, a costruire una Mestre più vivibile, sostenibile e attrattiva per i cittadini e le famiglie. Presentiamo non urbanistica su retini, ma con progetti concreti”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).