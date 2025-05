Genova si aggiudica la 70^ Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

AMALFI (SALERNO) (ITALPRESS) – E’ Genova ad aggiudicarsi la 70^ Regata delle Antiche Repubbliche Marinare di Amalfi. Venezia si classifica quarta alle spalle di Pisa, Amalfi e Genova. A seguire la sfida in mare il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto a bordo dell’imbarcazione per le autorità assieme al sindaco di Amalfi, Daniele Milano, di Pisa, Michele Conti, e del consigliere in rappresentanza del sindaco di Genova, Guido Barbazza.

La 70^ Regata delle Antiche Repubbliche marinare si è svolta su un campo di regata impegnativo di 2.000 metri da Capo di Vettica e si è conclusa nello specchio d’acqua antistante la storica spiaggia di Marina Grande dove ad attenderli c’erano migliaia di persone.

L’equipaggio maschile che si è sfidato in mare era composto dal timoniere, Stefano Morosinato e dagli atleti Lorenzo Baldo, seconda voga mattia Colombi, Pietro Cangialosi, Gustavo Ferrio, Tommaso Vianello, Giacomo De Lucchi, Jacopo Colombi, Gabriele Bastasi. Le riserve: Davide Menegazzo, Francesco Piovesan, Davide Stefanile, Pietro Bonaventura.

“Per prima cosa voglio ringraziare tutti gli atleti che ci hanno messo il cuore e che per un anno si sono allenati assieme anche alle colleghe dell’equipaggio femminile per onorare la nostra città. Ma nello sport c’è una regola: bisogna saper vincere ma soprattutto bisogna saper perdere e in questo caso faccio i complimenti a chi è arrivato prima di noi” ha ricordato il consigliere Giusto al termine della premiazione dell’equipaggio veneziano.

Giusto ha anche voluto ringraziare tutta l’organizzazione del Comune di Venezia e della società Vela, lo staff tecnico e il comitato cittadino, tutti i figuranti che hanno dato vita al corteo storico di ieri ricordando anche l’equipaggio femminile che ha gareggiato sabato con “grande determinazione dimostrando grande capacità di crescita”.

L’ambito trofeo in oro e argento, realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina e raffigurante un galeone a remi sorretto da quattro ippocampi sotto al quale compaiono gli stemmi delle quattro Repubbliche e una medaglia per ogni vincitore di edizione guidato da Venezia con 34 vittorie. Il premio rimarrà nelle mani della città vincitrice per un anno, per poi essere rimesso in palio in occasione della regata successiva. Il prossimo appuntamento con la tradizione sarà a Pisa nel 2026, dove si celebrerà la 71 edizione.

