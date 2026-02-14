Ad Alba l’ultimo saluto a Maria Franca Fissolo Ferrero

ROMA (ITALPRESS) – Grande commozione oggi nella cattedrale di San Lorenzo, ad Alba, per i funerali di Maria Franca Fissolo Ferrero. Nonostante la pioggia, in tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto alla vedova del noto imprenditore Michele Ferrero, molto amata in città. Per questo, nel piazzale antistante il Duomo, è stato posizionato un maxischermo per consentire agli abitanti di Alba di partecipare al funerale.

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro. Accanto alla bara, durante l’ingresso, i familiari: il figlio Giovanni, che oggi guida il gruppo dolciario, con la moglie Paola e i figli Michele e Bernardo.

La vedova del patron della “crema spalmabile” si è spenta a 87 anni. La camera ardente, allestita in Fondazione Ferrero, è stata attraversata ieri per tutta la giornata da una folla composta e silenziosa. Non solo volti noti, ma anche tanti semplici cittadini. La città si è stretta attorno alla famiglia in un clima di commozione e rispetto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).