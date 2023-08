Ad agosto oltre 700 mila arrivi negli aeroporti italiani

ROMA (ITALPRESS) - Sono 702.500 i passeggeri in arrivo per agosto negli aeroporti italiani, l'1,1% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Sono soprattutto i turisti stranieri a transitare nei varchi dei nostri scali dove solo il 20% è italiano, mentre spiccano statunitensi, seguiti da spagnoli, francesi e canadesi. È quanto emerge dall'Ufficio Studi Enit su dati The Data Appeal Company, in cui si sottolinea che gli arrivi maggiori sono da 5 aeroporti: New York JFK, Toronto Lester B Pearson, Madrid Barajas, Seoul Incheon e Buenos Aires Ministro Pistarini. fsc/gtr