Ad Abu Dhabi è iniziato il trilaterale Russia-Ucraina-Stati Uniti “I colloqui dovrebbero durare due giorni”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che ad Abu Dhabi sono iniziati i primi colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, secondo quanto riferisce l’emittente britannica Sky News. “I colloqui sono iniziati oggi ad Abu Dhabi e dovrebbero proseguire per due giorni, nell’ambito degli sforzi in corso per promuovere il dialogo e individuare soluzioni politiche alla crisi”, ha affermato il ministro degli Esteri emiratino secondo quanto scrive l’emittente sul proprio sito. “I colloqui (tra Russia, Ucraina e Stati Uniti) sono iniziati oggi ad Abu Dhabi e dovrebbero andare avanti per due giorni”. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, secondo quanto riporta al-Jazeera.

(ITALPRESS).