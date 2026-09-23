Acqua Lete presenta “ArcobaLete”, la nuova iniziativa Back to School 2026

CASERTA (ITALPRESS) – In occasione del ritorno sui banchi di scuola, Acqua Lete presenta “ArcobaLete”, la nuova iniziativa Back to School dedicata ai bambini e alle loro famiglie, pensata per raccontare in modo semplice e coinvolgente l’importanza dei piccoli gesti che ogni giorno contribuiscono a stare bene insieme. Ascoltare, aiutare, includere, comprendere, rispettare gli altri: azioni semplici, che a scuola come nello sport, nel gioco, in famiglia e nel tempo libero possono fare la differenza. Da questa idea nasce ArcobaLete, un progetto che trasforma i gesti quotidiani in colori, valori ed esperienze da condividere, invitando i più piccoli a riflettere sulle proprie scelte attraverso il linguaggio immediato e positivo del gioco.

Cuore dell’iniziativa è un’esperienza digitale accessibile attraverso il QR code presente sulla confezione e sulla bottiglia di Acqua Lete 50 cl. Scansionando il codice, bambini e famiglie entrano nel mondo di ArcobaLete, dove li attendono sette brevi situazioni ispirate alla vita di tutti i giorni. All’inizio del percorso l’arcobaleno appare con tutti i suoi colori spenti. Di fronte a ciascuna delle sette situazioni, il bambino è invitato a soffermarsi su ciò che accade, a riflettere sulle possibili scelte e a individuare il comportamento che sente più vicino al proprio modo di essere. È proprio attraverso questa riflessione che il gioco diventa un’esperienza educativa: senza voti, classifiche o penalizzazioni, accompagna i più piccoli a riconoscere il valore delle proprie decisioni e dei gesti quotidiani. Ogni scelta costruttiva riaccende uno dei colori di ArcobaLete, fino a completare l’intero arcobaleno.

Sette colori per sette valori, tutti ugualmente importanti: il rosso del Coraggio Gentile, l’arancione dell’Inclusione, il giallo della Gentilezza, il verde dell’Aiuto, l’azzurro dell’Ascolto, il blu del Rispetto e il viola della Comprensione. Al termine dell’esperienza, ogni bambino scopre il proprio “Supercolore”, ovvero il valore che, in quel momento, rappresenta maggiormente le scelte compiute lungo il percorso. Un modo giocoso per stimolare consapevolezza e dialogo, trasformando l’esperienza digitale anche in un’occasione di condivisione tra bambini e adulti.

“Il Back to School rappresenta per Acqua Lete un momento speciale per dialogare con le nuove generazioni attraverso il linguaggio fresco e coinvolgente che da sempre caratterizza il nostro brand, affiancando all’intrattenimento un contenuto capace di lasciare qualcosa ai più piccoli e alle loro famiglie – afferma Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di Acqua Lete -. Con ArcobaLete vogliamo raccontare ai bambini che gesti apparentemente semplici, come ascoltare, aiutare, includere o rispettare gli altri, hanno un grande valore nella vita di ogni giorno. Abbiamo scelto di farlo attraverso il gioco, senza classifiche e senza giudizi, perché ogni bambino possa sentirsi protagonista del percorso e scoprire quanto le proprie scelte possano contribuire a rendere più bello e colorato il mondo che lo circonda. È un progetto che ci permette di trasformare il prodotto in un’occasione di relazione, condivisione e consapevolezza, rafforzando ancora una volta la vicinanza di Acqua Lete alle famiglie”.

– foto ufficio stampa Acqua Lete –

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