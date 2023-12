MILANO (ITALPRESS) – Acqua Lete è Official Water del Milano Premier Padel P1 2023 che si svolgerà dal 4 al 10 Dicembre all’Allianz Cloud di Milano.

Acqua Lete “è da sempre vicina al mondo dello sport e ne condivide i valori positivi di aggregazione, passione e rispetto – si legge in una nota -. Acqua Lete è utile per idratare gli atleti e ridurre la concentrazione di acido lattico post-esercizio facilitando il recupero della muscolatura e garantendo il benessere psico-fisico”.

“Siamo felici ed orgogliosi – dichiara il Presidente Nicola Arnone – di essere Official Water del Milano Premier Padel P1 per il secondo anno consecutivo, una manifestazione di respiro internazionale al quale parteciperanno le migliori coppie maschili e femminili di Padel del Mondo.

La nostra costante presenza nel mondo dello sport non è casuale, ma strettamente legata alle caratteristiche del nostro prodotto – continua il Presidente di Acqua Lete Nicola Arnone – Come attestano importanti studi clinici, Acqua Lete è l’acqua ideale per chi fa sport. Grazie all’azione combinata tra il bicarbonato e il calcio, Acqua Lete è vincente non solo per il recupero muscolare durante e dopo l’attività sportiva ma anche per una perfetta reidratazione”.

“Siamo fieri di sponsorizzare questo evento – conclude Nicola Arnone -, dato che il padel è uno sport di massimo livello ed è anche una delle discipline più praticate nel nostro paese”.

