MILANO (ITALPRESS) – Acqua Lete è Official Supplier del Milano Premier Padel P1 2022 che si svolgerà dal 5 all’11 dicembre all’Allianz Cloud di Milano. Il tour ufficiale del Premier Padel, lanciato in modo spettacolare all’inizio di quest’anno, si basa su un nuovo calendario globale di competizioni internazionali e nazionali e l’ultima tappa si svolgerà a Milano presso l’Allianz Cloud. Acqua Lete, leader nel mercato delle effervescenti naturali, è da sempre vicina al mondo dello sport e ne condivide i valori positivi di aggregazione, passione e rispetto.

Acqua Lete può rappresentare un valido strumento per influenzare lo stato di idratazione negli atleti e ridurre la concentrazione di acido lattico post-esercizio facilitando il recupero della muscolatura e garantendo il benessere psico-fisico.

“Siamo felici e orgogliosi – dice il presidente Nicola Arnone – di essere Official Supplier del Milano Premier Padel P1, una manifestazione di respiro internazionale al quale parteciperanno le migliori coppie di Padel del Mondo. La nostra costante presenza nel mondo dello sport non è casuale, ma strettamente legata alle caratteristiche del nostro prodotto – continua il Presidente di Acqua Lete Nicola Arnone – Come attestano importanti studi clinici, Acqua Lete è l’acqua ideale per chi fa sport. Grazie all’azione combinata tra il bicarbonato e il calcio, Acqua Lete è vincente non solo per il recupero muscolare durante e dopo l’attività sportiva ma anche per una perfetta reidratazione”.

“Siamo fieri di sponsorizzare questo evento – conclude Nicola Arnone -, dato che il padel è uno sport in rapida ascesa e sta diventando anche una delle discipline più praticate nel

nostro paese”.

