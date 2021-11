Acqua Lete è un Brand che ha segnato la storia della comunicazione pubblicitaria grazie al suo linguaggio ironico ed originale che gli ha consentito di conquistare il più alto livello di notorietà e riconoscibilità nel mercato delle acque minerali.

Leader nazionale delle effervescenti naturali, Acqua Lete ha sempre creduto e investito in forme di comunicazione valoriali sperimentando continuamente linguaggi innovativi ed empatici, intrattenendo e al tempo stesso informando lo spettatore.

La sfida del Marketing di Acqua Lete da 25 anni è quella di raccontare con autenticità i benefit di un prodotto di assoluta qualità, che si distingue per la sua unicità: “L’effervescente naturale ricca di calcio con il più basso contenuto di sodio prodotta in Italia“.

Dal 2018 è la campagna Vita Da Cellule a raccontare che Lete è l’acqua che il tuo corpo vuole in tutte le fasi della vita. Un concept impattante in Tv, in Radio e sul web, grazie ad un racconto in 3D delle cellule del corpo umano sulle proprietà di Acqua Lete.

L’azienda sempre attenta non solo alle dinamiche del mercato, ma anche alle trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e ai nuovi scenari creativi che la contemporaneità offre, ha intuito una nuova opportunità nel mondo della comunicazione digitale per estendere il concept di campagna Vita da Cellule. Nasce così Vita da Cellule Incontentabili, declinazione del format originario nel mondo digitale, il cui utilizzo diventa sempre più desiderio di intrattenimento per l’utente. A valorizzare i nuovi soggetti e a raccontare le proprietà di Acqua Lete nel mondo fantastico delle cellule incontentabili del corpo umano sarà Frank Matano, protagonista con loro di sketch divertenti durante i quali le cellule incontentabili del suo corpo lo guideranno attraverso situazioni improbabili alla scelta dell’acqua giusta per il suo corpo.

L’azienda sempre vicina anche alle giovanissime generazioni ha costruito l’identità del brand non solo attraverso le forme classiche della comunicazione, ma negli ultimi anni anche con operazioni innovative sulle piattaforme Instagram, Tik Tok e Youtube.

La campagna Vita da Cellule Incontentabili vivrà attraverso quattro soggetti creativi raccontati in quattro contesti differenti e la pubblicazione di video da 45 sec che avverrà esclusivamente sulle piattaforme social del brand e del testimonial.

I quattro video saranno integrati con tanti contenuti extra con gag di Frank Matano e la sua inconfondibile risata. Il momento clou della campagna avverrà con un Take Over del talent sul profilo Instagram ufficiale di Acqua Lete per interagire con la propria fan base e quella di Acqua Lete sul filo dell’ironia e del divertimento intorno al tema dell’incontentabilità.

La campagna sarà supportata da un piano adv caratterizzato da un’imponente pressione e frequenza.

“La marca è viva e deve poter vivere nella contemporaneità con autenticità. Ogni concept di campagna per essere efficace e trasferire i valori di marca e i benefit di prodotto deve essere declinabile su tutti i media utilizzando i linguaggi propri di ognuno di essi – dichiara Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di Acqua Lete – Il mondo digitale è una miniera di opportunità, l’universo ideale dove riuscire a coniugare la comunicazione di prodotto con l’intrattenimento e l’interazione con il proprio pubblico. Con la campagna Vita da Cellule Incontentabili, grazie ad una creatività straordinaria, ad una produzione curatissima e alla presenza di un personaggio di grande talento come Frank Matano, abbiamo ancora una volta innovato il nostro modo di comunicare e presentato al mercato un format di comunicazione originale e moderno”.

Al link Sete ma di Lete – Ristorante il primo video della campagna.