ROMA (ITALPRESS) – Partito il progetto di Komen Italia “La prevenzione è il nostro Capolavoro” dedicato al mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno.

Acqua Lete aderisce al progetto in qualità di Ambasciatore della Prevenzione, ampliando così la collaborazione con Komen Italia.

“Fai della prevenzione un capolavoro” è lo slogan scelto da Acqua Lete per questa nuova collaborazione, che rappresenta l’impegno congiunto di Acqua Lete e Komen Italia nel sensibilizzare la collettività sull’importanza della prevenzione. Durante tutto il mese di ottobre, il colore rosa simbolo del Mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori al Seno, si unirà alla grafica distintiva di Acqua Lete, creando un connubio unico e significativo in favore di una prevenzione a regola d’arte.

In qualità di Ambasciatore della Prevenzione, Acqua Lete supporterà attivamente Komen Italia nella diffusione del progetto di Komen Italia e nell’erogazione di screening gratuiti. In particolare, insieme porteranno nelle maggiori piazze della Regione Campania la Carovana della Prevenzione, programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che offre visite e controlli gratuiti per la prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. L’attività è dedicata principalmente a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico.

Con l’obiettivo di contribuire alla diffusione dell’importanza della prevenzione e sostenere la campagna di sensibilizzazione, Acqua Lete affiancherà alla Carovana della Prevenzione una campagna di comunicazione su diversi touchpoint: dal punto vendita alle piattaforme social passando per le campagne stampa.

Il fardello di Acqua Lete da 50 cl e i materiali POP di Acqua Lete si vestiranno di rosa all’interno dei punti vendita, un piano stampa affiancherà la Carovana della Prevenzione e i piani editoriali delle piattaforme social di Acqua Lete saranno quasi totalmente imperniati sulla diffusione di contenuti al mese della prevenzione.

“La collaborazione tra Acqua Lete e Komen Italia – dice Gabriella Cuzzone, direttore Marketing di Acqua Lete – rappresenta un impegno concreto per la tutela della salute femminile e la diffusione della cultura della prevenzione. Insieme, vogliamo fare della prevenzione un capolavoro per la salvaguardia della salute e del benessere di tutte le donne”.

“Acqua Lete è Ambasciatore della Prevenzione – così Daniela Terribile, Presidente della Komen Italia – Questo il titolo che Komen Italia vuole simbolicamente conferire ad un’Azienda che ormai è un partner storico della nostra associazione. È al nostro fianco in tutte le Race for the Cure, realizza iniziative per sensibilizzare i propri consumatori sul valore della prevenzione e in occasione della Campagna “La Prevenzione è il nostro capolavoro” contribuirà ad offrire esami diagnostici a donne in difficoltà sostenendo la Carovana della Prevenzione”.

“Grazie a questo progetto – conclude – Komen Italia ha già realizzato 800 giornate di promozione della salute offrendo esami diagnostici gratuiti ad oltre 200.000 donne in condizione di fragilità sociale. Il sostegno dei nostri partner è fondamentale per poter proseguire in questa direzione e moltiplicare le iniziative a favore della prevenzione, della diagnosi precoce e del supporto alle terapie del tumore del seno”.

