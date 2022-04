ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete, per il quattordicesimo anno consecutivo, è l’acqua ufficiale della Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta del tumore al seno. Sebbene la pandemia e la crisi bellica sembrino essere le protagoniste di questo difficile periodo storico, è una priorità sociale riaccendere l’attenzione sui temi della prevenzione. “Siamo onorati di sostenere costantemente la Susan G. Komen Italia Onlus – dichiara Gabriella Cuzzone, direttrice marketing di Acqua Lete – e ancora di più di averla affiancata anche durante la crisi pandemica per cercare di limitare la riduzione delle attività di prevenzione, fondamentali soprattutto per la diagnosi precoce delle patologie neoplastiche. La salute ha un valore assoluto e questi ultimi due anni ci hanno insegnato che non tutto può essere previsto e controllato, molto spesso ci sono circostanze che l’essere umano è costretto a subire. Questa consapevolezza rivaluta ancora di più l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per la garanzia di un buon mantenimento dello stato di salute della società. Questa mission, strettamente legato al benessere dell’individuo, ispira le ricerche che conduciamo sui nostri prodotti ed il nostro impegno nei confronti della Race for the Cure ne è testimonianza”. L’obiettivo principale di Susan G. Komen Italia Onlus per il 2022, pienamente condiviso da Lete, è stimolare l’interesse comune nei confronti della prevenzione clinica, fornendo controlli e screening, e dell’alimentazione, con lo scopo di promuovere uno stile di vita sano. “Acqua Lete ha sempre sostenuto la Susan G. Komen Italia Onlus in qualità non solo di acqua dello sport ma soprattutto come alleata della prevenzione e del benessere – si legge in una nota -. È l’acqua effervescente naturale con il minor contenuto di sodio prodotta in Italia (soli 4,9 mg/l) indicata per le diete iposodiche e contiene ben 308 mg /l di calcio, minerale fondamentale per il nostro organismo”. Quest’ultima caratteristica le ha permesso di ottenere dal Ministero della Salute con D.D Ministero Salute n.4388 del 22.02.2022, la menzione in etichetta: “La quantità di calcio presente nell’acqua minerale Lete partecipa all’integrazione del fabbisogno giornaliero di calcio per la salute delle ossa”. Pertanto l’impegno di Acqua Lete con il payoff di marca “Ottima mossa, per le tue ossa” è esattamente un invito alla prevenzione della salute, in particolare quella delle ossa. Acqua Lete sarà ancora una volta alleata della Race for the Cure, accompagnandola in ogni sua tappa nei quattro giorni di eventi ed iniziative gratuite per la salute e sarà pronta a dissetare i partecipanti durante le maratone a Bologna, Brescia, Roma, Bari, Matera, Pescara e Napoli. Le iniziative saranno promosse anche attraverso un piano di comunicazione social dedicato.

foto: ufficio stampa Acqua Lete

(ITALPRESS).