Acosta 1° nella practice del GP di Malesia, Bezzecchi in Q1

ROMA (ITALPRESS) – Pedro Acosta è il più veloce nella sessione di Practice del Gran Premio della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo della Ktm ferma il cronometro a 1’57″559, precedendo di appena 19 millesimi Johann Zarco (Honda). A completare il podio della sessione è l’australiano Jack Miller (Yamaha) a 0″281; mentre il migliore degli italiani è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sesto a 0″480, seguito a ruota dal compagno di squadra Franco Morbidelli, a 0″482 da Acosta. Fuori dalla top-10, e quindi costretti a passare dal Q1, Luca Marini (Honda), 11°, Francesco Bagnaia (Ducati), 12°, e Marco Bezzecchi (Aprilia), 15°.

I TEMPI

1. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’57″559, alla velocità media di 169,7 km/h

2. Johann Zarco (Fra) Honda 1’57″578

3. Jack Miller (Aus) Yamaha 1’57″840

4. Joan Mir (Esp) Honda 1’57″854

5. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’57″868

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 1’58″039

7. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 1’58″041

8. Pol Espargaro (Esp) Ktm 1’58″055

9. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini 1’58″057

10. Alex Rins (Esp) Yamaha 1’58″117

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).