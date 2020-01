Acli, Welfare lab per famiglie in difficolta’

Un welfare "sartoriale" per aiutare le persone in difficolta' economica, andando cosi' a sopperire alle mancanze di uno Stato che non riesce a rispondere a tutte le esigenze delle famiglie che vivono un disagio. Questo il senso del progetto sperimentale Walfare Lab messo in campo dall'Acli di Roma che ha gia' aiutato 200 famiglie. L'iniziativa e' stata presentata a Piazza del Popolo. mac/vbo/r